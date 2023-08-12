國民黨總統參選人台南廟口開講，挺韓大將「挑大師」現身力挺。（侯友宜競辦提供）

2024總統大選僅剩半年不到的時間，國民黨總統參選人侯友宜力拼翻轉聲勢，繼續南下走訪基層，今（12日）早在台南興濟宮舉辦廟口開講，死忠韓粉台南市韓友會理事長「挑大師」廖盛芳也到場力挺。廖強調，現在8成的韓粉都已經歸隊挺侯了，剩下20%需要前高雄市長韓國瑜本人出面喊話「支持侯友宜」，用魅力替國民黨拿下這局。

據《ETtoday新聞網》12日報導，侯友宜台南廟口開講，「挑大師」率領100多位韓粉到場力挺，他在受訪時更分析，目前已經有80%韓粉主動支持侯，剩下20%立場還處於模糊地帶，但相信未來會慢慢歸隊。

「挑大師」強調，2024的選舉詭譎多變，外面不少人想搶國民黨飯碗，「像強盜一樣在搶」，因此一定要站出來。他還說，要把韓粉一一找回來，支持侯友宜拿下政權，若是韓粉持續流失，選戰就很危險，今天自動自發站出來，用行動支持侯友宜，相信「「侯定安邦、一定強國」。

除此之外，對於20%韓粉該如何歸隊？「挑大師」直言，韓國瑜要出來做最後的努力，一定要說出「支持侯友宜」，不過最終還是可能有10%回不來，主要是剩下這群人是盼望韓國瑜選總統，但自己相信，「韓國瑜有魅力替侯友宜拿下政局」。