2024總統大選僅剩半年不到，藍綠白三黨候選人近期都積極發表政見，爭取民眾支持度。近期2份最新聲量調查相當驚人，然而原本好感度持續領先的民眾黨參選人柯文哲出現驚人變化，雙雙墊底，引發熱議。

據《FTNN新聞網》10日報導，《KEYPO大數據關鍵引擎》、以及近期多次針對大選調查發表報告的《榮泰創數據》兩項大數據分析，在過去一到二周的時間，柯文哲的好感度雙雙落居第三，反觀國民黨參選人侯友宜強勢崛起，拿下2分析報告第一名的寶座。

該新聞指出，空戰已經是現在大選的兵家必爭之地，從《榮泰創數據》的分析報告可以看到，在最近兩周的好感度當中，侯友宜以0.36位居第一，其後為民進黨參選人賴清德的0.30、柯文哲0.25；而在《KEYPO大數據關鍵引擎》方面，侯友宜在8月1日至7日間的網路好感度高達0.46，遠遠領先賴清德的0.39跟柯文哲的0.38。

對於柯文哲的網路好感度遭受重挫，該報導認為，民眾黨選哲之友會的「空姐熱舞」事件雖然炒起網路聲量，但卻充斥大量網友的負面留言，且民進黨側翼前一陣子狂打柯文哲「南北歧視」論點，也讓其好感度出現下滑。