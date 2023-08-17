行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民」遊行將於8月20日登場，國民黨總統參選人侯友宜將到場，民進黨將由祕書長許立明帶隊全程參與。據了解，民眾黨總統參選人柯文哲原先有地方行程，而未計畫出席，但今天上午排開行程後，將於當日15時致詞。

柯文哲競選辦公室發言人李有宜表示，主席一直很重視台灣的交通與道路安全問題，參與相關活動實屬正常。

李有宜也說，柯主席很早以前就敲定8月20日其他行程，但近日得知當天的行程尚有調整空間，因此積極安排參加還路於民大遊行。