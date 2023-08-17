《美麗島電子報》昨（16）日公布最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜以21.9％的支持度超車民眾黨總統參選人柯文哲，回到第二名位置。對此，前國民黨立委陳學聖提到，首份做出侯友宜民調老三的就是《美麗島電子報》，如今超車柯，過程很辛苦。陳學聖斷言侯在9月還有一波拉開柯的機會，且會接近民進黨總統參選人賴清德。

《美麗島電子報》昨公布2024大選追蹤民調，賴清德仍以35.7％支持度保持領先，但侯友宜與柯文哲出現黃金交叉，侯以21.9％支持度些微領先柯的21.7％，這是侯友宜自5月獲徵召參選以來，首度在在野勢力領先。

陳學聖今在臉書表示，第一份做出侯友宜民調老三的正是《美麗島電子報》，而且還是在參加完董事長開講之後，經過幾個月的「痛苦」脫胎轉型，總算在《美麗島電子報》民調看到侯回升到第二，這掙脫泥沼的過程，讓陳學聖也直呼真是千辛萬苦。

陳學聖進一步說道，侯友宜要徹底放棄過去信仰的勝選方程式，接受新的團隊、新的選風，且在不知是否成敗情況下，完全信賴、完全授權，讓自己變成尊重專家專業的「學習者」，此舉不簡單，但侯友宜確實做到了。陳學聖也提到，侯所提的政策更加清楚、不怕被攻擊，就會有支持者，且國民黨的組織同時也啟動，這也是為何柯會有天花板的上限。

至於這份民調可貴的原因，陳學聖堤到，當鴻海創辦人郭台銘準備奮力一搏的大風浪時刻，對侯的衝擊也是最強的時間點，侯已回升到第二，就不能不承認侯的底盤變強、變大了。陳學聖強調，不管郭最後如何決定，侯友宜一定還有一波拉開柯的機會並接近賴，「我們不妨就在9月來看看這場大戲的變化」。