高雄前鎮漁港獲中央補助81億元改建，引發藍綠戰火。然而，臉書粉專「不演了新聞台」質疑，2019年韓國瑜當市長時，行政院說年產值49億元，未料2023年陳其邁當市長，年產值竟暴增到300多億元，大酸黨的力量決定魚的數量。對此，藍營直斥在玩數字遊戲；綠營則認為不論產值多少，都不該抹滅前鎮漁港對台灣的付出。

高雄改朝換代後，前鎮漁港年產值計算方式卻大不同？高雄區漁會理事長謝龍隱及高雄市海洋局解釋，49億是運回前鎮漁港的漁貨交易產值，300多億是整體遠洋漁業總產值，2者產值都沒錯，只是所取標的不同。

國民黨高市議員陳麗娜質疑，年產值有灌水嫌疑，怎會從49億變成300億，官方要說清楚，落差這麼大，應該是計算基準不一樣，這幾年難道漁船、漁民有大幅增加嗎？產值變化如此大，就是在玩數字遊戲而已，官方必須說清楚。

陳麗娜直言，站在地方本位角度而言，還是希望地方建設愈多愈好，但重點是高市府說不清楚，到底計畫送的內容是什麼？「陳其邁不要像天之驕子，好像只要陳其邁向中央要錢就有」，讓人覺得是沒能力的媽寳，否則明年沒了娘的高雄屆時只有被打回原形面對巨大負債的窘境。

民進黨高市議員黃彥毓認為，不管是以49億運回前鎮漁港魚貨的產值，還是300億整體遠洋漁業至各國的外銷產值，都不可磨滅前鎮漁港在台灣漁業的付出。

黃彥毓指出，前鎮漁港1967年啟用至今，前鎮漁港在國際漁獲交易量十分可觀，提升其軟硬體水準，有助於提升台灣國際形象，漁港居民56年的付出，值得擁有更好的產業環境繼續為台灣經濟打拼。

黃彥毓怒批，但可悲的是，到現在還有藍營的議員對前鎮漁港經費花費項目提出質疑？白紙黑字就擺在那邊，建設報告海洋局也可以索取，身為高雄在地議員不做功課，為了參選立委炒作聲量真的非常不可取。