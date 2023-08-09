8月9日，大陸中疾控網站公佈2023年7月猴痘疫情監測情況：7月1日至31日，中國大陸（不含港澳台）23省（區、市）新增報告491例猴痘確診病例，其中廣東報告115例、北京報告81例、四川報告49例、浙江報告40例、湖南報告33例、江蘇報告31例、上海報告25例、安徽報告19例、天津報告17例、湖北報告17例、河南報告14例、遼寧報告12例、山東報告12例、吉林報告9例、雲南報告4例、陝西報告4例、福建報告2例、重慶報告2例、山西、內蒙古、廣西、貴州、青海各1例，無重症、死亡病例。

根據流行病學調查分析，疫情呈現以下特點：一是病例均為男性，96.3％病例明確為男男性行為人群。二是其他接觸方式傳播風險低。除同性性接觸以外的密切接觸者均未發生感染。三是89.2％病例為主動就診發現，6.5％為密切接觸者追蹤篩查發現，其他為主動報告和主動篩查等發現。四是絕大多數病例臨床表現典型，主要為發熱、皰疹、淋巴結腫大等症狀，無重症、死亡病例。

為什麼中國大陸7月份猴痘確診病例數比6月份增加這麼多？

專家表示，7月中國大陸報告491例猴痘確診病例，比6月份106例明顯增多。主要原因：一是猴痘疫情在男男性行為人群中隱匿性傳播，80％病例為單個病例，感染來源不清，防控難度大；二是隨著宣傳教育，重點人群主動就診病例增多，除了密接篩查發現外，通過重點人群主動報告、重點人群篩查等也增加了病例發現；三是境外疫情不斷輸入境內，輸入風險仍持續存在。