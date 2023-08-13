台南市登革熱今天新增30例確診，累積病例數達1253例，範圍擴及全市16個行政區，但市府的防治工作卻因連日陣雨天候不利，導致多次的化學防治及孳清「做白工」。市府環保局加強孳清稽查，至今罰款已超過百萬元；衛生局也呼籲確診民眾發病5天內減少外出。

今天新增的病例中，東區9例、永康區7例、安南區6例、南區3例、北區2例及安平區、仁德區、歸仁區各1例，年齡介於8歲至82歲；其中，有25例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

環保局指出，先前颱風過境及接下來的豪雨不斷，都讓陽性孳生源大量冒出。該局持續加強稽查，迄今已告發310件，罰款超過100萬元，呼籲市民雨後更應該加強孳清，避免增生病媒蚊。

衛生局也表示，1隻埃及斑蚊雌蚊的壽命有30天，一生可感染24人。假設環境中埃及斑蚊密度高，每位登革熱感染者具有傳染力之後，第一時間再被其他埃及斑蚊叮咬，並將登革熱傳播出去，則30天之內可感染78人；其中，發病日的前1天至後5天，更是登革熱的病毒血症期。

不過，登革熱因屬第二類法定傳染病，依法只是「得隔離」而非「應隔離」，政府考量登革熱多屬輕症，為免排擠到其他疾病的床位，因此病患通報確診後多數返家休息，也可正常上班上課。

對此，衛生局建議，確診民眾應該在發病5天之內減少外出，如果必須上班上課或採買，也應著長褲長袖、皮膚露出之處噴灑防蚊液，並減少在外停留時間。至於在家中可使用捕蚊燈、電蚊拍或殺蟲劑殺滅成蚊，睡覺時務必使用蚊帳，別讓蚊子叮咬後，8至12天再傳染給家人或同事好友。

衛生局還強調，目前台南市登革熱疫情持續升溫，防治工作卻因連日陣雨，導致化學防治及孳清工作做白工，加上部分確診病患警覺性低，外出到處趴趴走，隨身帶著病毒走，更讓防治工作雪上加霜。