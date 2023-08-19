台南某私立女校傳有狼師，被害女學生控訴遭張姓狼師長期騷擾達6年，網友對校方消極處理態度大表不滿，透過網路爆料，引發關注，該校19日證實此案，強調在女學生通報當天即已完成通報，已召開性平會調查中。

被害女學生就讀的是只收女生的私立中學，網路爆料女同學自進入該校國中就讀，因成績出眾，吸引張姓教師關注，男方主動親近女學生，自認收對方為義女，經常當眾送早餐給女方。

女學生多次表達不妥，張男並未作罷，該女後來直升同校高中部，又被張男說服加入國文演講社團，男方有了更多親近機會，經常在半夜、凌晨以「寶貝」、「愛妳」傳訊息給該女，令女方不勝其擾。

網路爆料張男孩曾親吻、強抱女學生，造成女方終於難忍憤怒，一次爆發，將對方6年來的騷擾通報校方，校方告知女學生可選擇召開性平會，或找前鄭姓校長代為出面私了。

女學生在校方「暗示」下選擇後者，最後學校作出將狼師「強制退休」與「減少考績獎金」懲處。此事15日在網路曝光後，卻惹怒該校學生不滿留言，認為女校出現狼師十分嚴重，質疑校方打壓封鎖消息，校方也趕緊依照性平案件，改依社政與校安通報，17日召開性平會議，受理該案並調查中。

校方19日以保護被害人和維護校譽為由，不便公開回應，強調重視任何性騷指控，將採取適當措施確保學生安全福祉。

台南市教育局表示此案歸教育局國教司職掌，但會從旁了解案發情況，提供被害學生適當協助。

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