我國高教與學術領域面臨人才危機，中研院長廖俊智近日發布院內信件，宣布9月起提高博士生獎助金。而在額度上，將在每月薪資之外，每月補助新台幣6000元到1萬6000元不等的獎助金，預期將使博士生平均獎助金提升至博一、二的4萬元以及博三到五的5萬元。

教育部已在6月底表明，將規畫博士生獎學金，對於優秀的產學合作型博士、學術發展型博士，政府、學校與企業每月共給予6萬至7萬元、3萬至4萬元的獎學金，提供優秀學子申請。

在教育部之後，廖俊智22日也對中研院內同仁發布以「本院博士生獎助金提升方案」為主旨的信件。他在文中表示，綜觀歐美與鄰近亞洲各國的科研機構，提供高額且穩定的博士生獎助金已是主流政策。中研院作為國家級研究機構，實有責任領銜突破現狀，提升學生就讀博士班的意願，以避免高教人才斷層危機。

廖俊智提到，院方3月在立法院建議調高高教研究人員待遇，並增加博士生獎助金。前者已獲行政院正面回應，並於6月1日宣布，大學教授學術研究加給及本院研究人員專業加給提高15％。至於後者，教育部、國科會已積極規畫提高博士生獎助金，並研擬相關方案。中研院則決定自9月起，提高博士生的獎助金。

廖俊智說明，據統計，台灣博士班研究生所獲的獎助金差異甚大，平均每月低於3萬元（少數特例可獲得較高金額）。中研院博士生支領之獎助金，亦依學程及各別團隊而有不同，但每月平均約3萬4000元。

廖俊智指出，為提高中研院平均獎助學金，院方規畫除現有獎助外，博一、博二學生每月額外補助新台幣6000元；通過資格考的博三到博五學生，每月則額外補助1萬6000元為原則。預期將使博士生平均獎助金提升至4萬元（博一、二）及5萬元（博三至五）。這項措施，將適用於在院內支薪的博士班學生。

廖俊智強調，這項方案將由院方籌措經費長期支應，在執行面亦將與學生所屬大學及系所一起合力以創造雙贏的局面。此外，由於人文及社會科學組博士班就讀樣態，與數理科學組、生命科學組不盡相同，院方正與該學組所長、主任討論，將進一步提出適合之方案。連同教育部及國科會的相關計畫，盼帶動國內整體博士班就讀意願，吸引更多優秀有志青年投入高等研究，產出更傑出的成果，吸引更多博士生，形成正向循環。