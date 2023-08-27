台大學生會今天在臉書揭露，經過多時的努力，今年6月，台大學生輔導委員會已正式通過了「心理健康假」，無須檢附證明文件，每學期至多申請3日，可於當日申請。

事實上，包括中山大學、台灣師範大學、成功大學、實踐大學、台北大學皆陸續推動「心理假」，台大的腳步算是比較慢的。以台師大和成大為例，學生因心理或精神不適，便可申請心理假，每學期至多請假5日。

台大學生會表示，當同學因心理不適或精神情況不佳，致上課有困難時，只要上請假系統，得於當日向授課老師請心理健康假，無須檢附證明文件。每學期總共可請3天的心理健康假，在同學們第2次申請，或請假滿2天時，系統將通知學輔中心及心輔中心，啟動關心同學的輔導機制。

台大學生會說，心理健康假的通過，昭示的是校方對於學生心理問題的重視態度。選擇正視心理假對同學們的正面意義，也是希望能洗去外界對心理問題的汙名化。停下腳步，讓身心靈有喘口氣的空隙，是每個人應有的權利。

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