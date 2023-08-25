花蓮縣政府爭取教育部補助7000多萬元，將為6所國中小改善108間老舊廁所。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

學生每天背的書包都有過重問題，就在開學前夕，花蓮縣政府為50所國小購置4500個置物櫃已到位，可以讓學生放置書本、文具，大大減輕書包的重量負擔，此外，縣府今天也說，已獲中央挹注7000多萬元，補助6所國中小學改善老舊廁所，希望今年8月底前完工，讓師生都有好的教育環境。

縣府說，因學童正處在發育階段，長期書包過重，恐導致發育等健康問題，為減輕學生的負擔，縣府去年盤點縣內國中小學班級置物櫃需求，針對沒有置物櫃或置物櫃已老舊的學校，共編列1200萬元，分兩年補助學校採購置物櫃。

教育處代理處長翁書敏說，因各校教室空間不同，由學校依照核定數量及額度自行規畫採購。去年已補助富北國中等13校購置4190個置物櫃，今年補助13鄉鎮市共50所國小，包括明義、明禮、明廉等校，再購置4468個置物櫃，趕在開學前到位，可以減輕學童書包重量，把不需要帶回家的書本、文具，放在自己的置物櫃，餐盒也可洗乾淨放在櫃內，養成學生自我管理好習慣。

縣長徐榛蔚近日到明義國小視察，期望新的學期，能為孩童創造書包輕一點、壓力少一點、健康多一點的學習環境。明義國小校長許傳德說，置物櫃可以減少學生的負擔，校方會從日常生活中，培養學生妥善規畫及收納。

教育處還提到，今年經教育部及立委實地到光復國小、化仁國中、宜昌國中、國風國中、美崙國中及自強國中6校現勘，發現多數廁所已經相當老舊，甚至還有早期的一條溝式廁所。

為改善老舊廁所，已獲教育部核定補助「公立國民小學老舊廁所整修工程」經費7028萬3000元，新的學年度將補助6校改善108間老舊廁所，除了更換為蹲式、坐式等符合需求的馬桶，周邊設施、通風設備也會一併改善，將由各校自行規畫再發包施作。