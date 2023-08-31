黑面琵鷺多在9月中旬飛抵台灣度冬，沒想到近日卻有愛鳥人士在花蓮壽豐魚塭發現其蹤跡，令鳥友又驚又喜。（寫愛鳥人士陳體發提供／羅亦晽花蓮傳真）

黑面琵鷺多在9月中旬飛抵台灣度冬，沒想到近日卻有愛鳥人士在花蓮壽豐魚塭發現其蹤跡，令鳥友又驚又喜。（寫愛鳥人士陳體發提供／羅亦晽花蓮傳真）

黑面琵鷺多在9月中旬飛抵台灣度冬，沒想到近日卻有愛鳥人士在花蓮壽豐魚塭發現其蹤跡，令鳥友又驚又喜。（寫愛鳥人士陳體發提供／羅亦晽花蓮傳真）

稀客「黑面琵鷺」近日悄悄現蹤花蓮，由於該族群多在9月中旬才會飛抵台灣度冬，此次竟提前出現，讓鳥迷驚喜萬分。至於是否提前飛往台灣度冬，花蓮縣野鳥學會不敢斷言，認為需觀察一段時間才能確定，不過成鳥出現花蓮確實罕見，值得記錄。

有鳥友近日在壽豐鄉某處魚塭內，拍到1隻黑面琵鷺，經連日追蹤，發現數量已增加到3隻，讓他們又驚又喜，懷疑族群是否提前抵台度冬。

花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘表示，黑面琵鷺通常都是9月中下旬才會陸續飛到台灣度冬，且有6、7成數量在西部嘉義、台南沿海一帶，花蓮往年也有，多在三民、壽豐、溪口一帶，不過多是幼鳥，通常短暫出現幾天就會離開。

至於是否提前度冬，何瑞暘不敢斷言，他說，台灣西部跟中國沿岸夏季都會有部分滯留個體，由於目前正值颱風，有可能隨外圍環流飛往花蓮，過沒多久就回離開，也有可能是其他原因，因此需要時間觀察牠們的動態，才能證明族群是否提前度冬。

不過何瑞暘提到，細看照片，此次停留的黑面琵鷺屬成鳥，類似情況在花蓮十分罕見，對台灣來說也實屬難得，很少成鳥會在夏天現蹤台灣，這時間牠們多在大陸、韓國海域繁殖。另外，8月底蒼鷺、伯勞鳥等族群也會陸續過境台灣，接著再往南飛往菲律賓等處度冬。

黑面琵鷺學名為Platalea minor，又名黑臉琵鷺、小琵鷺、黑面鷺、黑琵鷺、琵琶嘴鷺，俗稱飯匙鳥、黑面勺嘴，因其扁平如湯匙狀的長嘴，與中國樂器中的琵琶極為相似，被台灣賞鳥人士稱為「黑琵」。

黑面琵鷺主要於朝鮮半島西部海岸繁殖，每年秋，冬兩季會飛往南邊較溫暖的地區度過冬天，近年因棲息地遭破壞、人為干擾和全球暖化等因，族群數量逐年減少，屬全球瀕危物種類別之一。