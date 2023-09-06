台灣大總經理林之晨表示，極端氣候變遷已嚴重威脅地球生態平衡，台灣大以實際行動，遏止生物多樣性喪失，承諾淨零轉型，也將「自然共好」策略擴大到「保護生物多樣性」。自2022年起制訂「生物多樣性與零毀林宣言」，在供應鏈ESG問卷中納入「生物多樣性題組」；2023年「台灣大哥大生物多樣性元年」導入TNFD自然相關財務揭露(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)，同時要求供應商簽署「信守保護生物多樣性承諾」，攜手保護生物多樣性。

台灣大以科學化方法設定2050年淨零排放路徑，今年八月通過SBTi 2050 Net-zero審查，是全亞洲唯一通過此國際審查的電信業者。今日「精準減碳座談會」邀請10家具高度減碳潛力的關鍵供應商制定SBT科學減碳路徑，今年將輔導1家中小企業完成SBT減碳承諾，並議合1家供應商在合約中載明將加入SBT承諾，預計2025年協助15家供應商設定SBT目標(1.5度C)，朝向2035年供應鏈減碳23%的目標邁進。同時，呼籲供應商一起落實永續作為，台灣大鼓勵使用電子發票，邁向供應鏈無紙化；也呼應「媽媽氣候行動聯盟」，倡議供應商自備餐盒，減塑愛地球。