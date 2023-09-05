RE100由氣候組織（The Climate Group）及國際非營利組織CDP主導，匯聚全球具影響力企業，從電力需求端共同推動提升綠電使用。目前全球約有400家各產業企業成員，永豐餘此次為全球首家加入RE100的紙業。

永豐餘表示，造紙業與其他產業的最大差異，在於其循環經濟製程可發展出再生能源循環，將製程中的餘料轉化成替代燃料用於發電，以及為降低有機物含量，在水循環處理中利用厭氧系統發展出的沼氣發電，是製造業中能自發自用的特殊循環經濟產業。

永豐餘指出，旗下華紙在花蓮廠設置台灣唯一且發電量最大的木質素生質能發電系統，並取得綠電憑證，一年可提供1.5億度綠電憑證，在綠電及淨零議題上更能助力其他產業。

永豐餘訂下2030年較2018年減碳30％、2050年淨零目標，減碳規畫路徑除了積極部署再生能源，各廠亦持續透過設備節電、系統節能計畫，減少能源耗用，並持續導入ISO 50001能源管理系統，進行太陽能設置、設備改造、餘熱回收等措施。

永豐餘台灣近3年節電專案累計節電共4542萬4868度，約減少2萬3783公噸二氧化碳當量。去前三大事業群的生質能及替代燃料總替代能源比例為36.2％，其中台灣比例更達43.4％。台灣溫室氣體範疇一排放年減14％，約19萬7495公噸二氧化碳當量。

The Climate Group能源總監兼RE100聯合主席Sam Kimmins 表示，永豐餘承諾至2040年全面使用再生能源，也是全球第一家成為RE100會員的造紙業，這傳遞了一個強有力的訊息，即再生能源有很強的商業意義，可以帶動並鼓勵其他企業積極參與。