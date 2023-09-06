VoLTE是一種利用LTE網絡的封包機換來產生語音通話，可應用於固網、行動網路、或是兩者匯流的網路，也可以稱之為「IMS Profile for Voice and SMS」，可以帶來更清晰的語音和視頻通話質量。此外，VoLTE可以提供語音、即時視訊、文字、檔案交換、影音串流等整合式多媒體通訊服務。

台灣大表示，升級VoLTE，即透過4G網路進行語音傳遞，最短一秒可撥通電話；藉由行動寬頻網路，傳輸HD高音質語音，不會降低上網速度，且啟用VoLTE後同步享VoWiFi及IP簡訊功能，使用Wi-Fi通話時，也可同時Wi-Fi上網，傳送訊息不再卡卡。

台灣大在主管機關支持下，規劃汰停3G網路，並由VoLTE高音質語音通話取而代之，每年預估將節省5,220萬度用電，約可減少26,204噸碳排，相當於67.7座大安森林公園年吸碳量，台灣大也將陸續為月租型、預付卡用戶自動開通VoLTE高音質語音通話服務，提供用戶更好的通話體驗。

除了升級VoLTE，台灣大也鼓勵用戶申辦eSIM，除減少製作實體SIM卡塑料，強化通訊設備聯網部署，推進5G應用發展，也支援雙卡雙待，台灣大哥大預付卡漫遊通支援eSIM出國免換實體SIM卡，大幅提升便利性，近期疫後旅遊復甦，8月申辦預付卡漫遊通eSIM服務人數較去年底倍增5倍。