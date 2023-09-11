前衛生署長楊志良曾在鴻海創辦人郭台銘造勢場站台力挺，但卻在9日投書媒體，喊話「郭台銘退選」。有一份最新的網路民調10日針對「郭台銘邀請前衛生署長楊志良擔任智庫顧問，但楊志良卻呼籲郭台銘退選。請問您怎麼看？」網路民調，截至11日早上，77%的網友認為，郭台銘的民調可能會因此下滑。

YouTuber「桃園孫先生」10日起針對「郭台銘邀請前衛生署長楊志良擔任智庫顧問，但楊志良卻呼籲郭台銘退選。請問您怎麼看？」進行網路民調，截至11日早上6點30分，已有6646人參與投票。77%的網友認為，郭台銘的民調可能會因此下滑；17%的網友認為，不會對郭台銘的民調有影響；1%其他意見；5%沒意見。

網友紛紛表示，「本來就應該是要退選，也不會選上，只會造成了選情的不安，何必英名毀於一旦呢？」、「為了台灣好，請別分散選票」、「賴清德看到所有這些候選人分散選票，現在應該笑了」。

也有網友認為，「被楊志良倒打一把，郭要反轉局面的機會，非常小」。