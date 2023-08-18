澎湖昨針對台南確診個案來澎旅遊居住旅宿業周邊50公尺範圍執行強制地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。（衛生局提供／許逸民澎湖傳真）

截至目前尚無本土登革熱確診病例的離島澎湖，日前接獲一名確診的台南個案曾到澎湖旅遊及就醫後，憂重演2011年時破百例登革熱疫情，衛生機關接獲通報後立即啟動防治相關作為，除積極依照縣長陳光復指示疫調，迅速掌握個案在當地活動足跡外，昨也由衛生局長親自帶隊，針對個案居住旅宿業周邊50公尺範圍執行強制地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

澎湖縣衛生局局長陳淑娟表示，登革熱的潛伏期通常為4-7天，被病媒蚊叮咬並不會馬上出現症狀，由於登革熱從發病前1日到後5日都有傳染力，在這段期間內如遭病媒蚊叮咬，登革病毒在蚊子體內經過8-12天的複製後，此時帶有病毒的病媒蚊再叮咬其他人後，就會造成社區中的傳播。

而台灣登革熱疫情正值流行，呼籲民眾小心，出現登革熱疑似症狀請儘速就醫。且若這些隱藏在社區內的病患能快速被通報及掌握，有助於衛生單位即時採取防治措施，另請民眾儘速清除室內外積水容器並進行社區環境整頓，進而有效降低病媒蚊密度，避免疫情擴大。

澎湖衛生局是日前接獲居住於台南市1名16歲登革熱確診個案，8／7出現症狀，8／8-8／11至本縣旅遊並曾就醫，返回台南後8／14就醫，經採血檢驗NS1快篩陽性並通報。

昨個案於澎湖縣活動足跡清消，也由環保局、警察局、消防局、農漁局家畜疾病防治所、里長及各相關單位共同合作完成。而澎湖防衛指揮部指揮官劉協慶，也在衛生局建議下，就軍人的休假進行疫區監管及清消，表達對防疫的支持。

衛生局呼籲，澎湖鄉親如有至東南亞、台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣萬丹鄉、壽山國家自然公園步道等疫情發生地區活動史，應留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上學，立即前往本縣醫療院所就醫及告知醫師相關活動史，另籲請醫療院所落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），加強通報警覺，使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情於社區中擴散。

澎湖曾在2011年9月22日確認第一例登革熱本土病例後，就因防疫不力讓疫情蔓延，不但一週內即增至7例確定個案，還一直延燒到年底逾百例，也累壞了衛生機關等單位。當時登革熱疫情延燒不退，疫調顯示家戶內、外的積水容器是病媒蚊指數達警戒值的禍首。