外縣市確診者到中埔鄉探親，且停留時間超過2小時，禦敵從嚴，今縣府、公所已在該名親戚住家、周遭環境全面大清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今縣府、公所已在該名親戚住家、周遭環境全面大清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣目前登革熱確診累計6例，疫情尚在掌握中，昨22日突接獲外縣市通報，指有確診者到中埔鄉探親，且停留時間超過2小時，禦敵從嚴，今縣府、公所已在該名親戚住家、周遭環境全面大清消，盼阻絕病毒傳播機會。

疾管署資料顯示，國內本土登革熱病例已創10年來同期次高紀錄，並出現第2例本土死亡個案，嘉義縣地鄰雲林、台南，民眾生活圈流動，威脅不容小覷，昨衛生局接獲1例中埔鄉探親停留逾2小時確診者足跡，縣府、中埔鄉公所今立即啟動住家戶內外孳生源清除，針對戶外空地、果園、竹園等採集地點半徑100公尺內完成化學熱霧噴消。

衛生疾病管制科表示，為了守住嘉義縣，只要存在風險就要緊急因應，畢竟蚊子不受控，一旦有確診者足跡，就可能有疫情散播風險。

嘉義縣長翁章梁表示，「人和蚊子」移動不可控，縣內已有6例登革熱病例，竹崎鄉1例快篩陽性待中央研判中，請大家避免出入高風險區，出外盡量穿淺色長袖衣褲，如出現頭痛、發燒、眼窩痛等症狀，千萬不要自己吃藥，應馬上求診，保持環境清潔、倒掉積水，隨時做好巡倒清刷才是防治不二法門。

衛生局長趙紋華說，縣府針對出現確診及足跡案的鄉鎮，包括梅山、竹崎、大林、中埔等持續動員清除查核及衛教宣導，民眾平時應做好措施，睡覺時使用蚊帳，務農時加強防護，戴上防蚊網帽及使用蚊香盒或防蚊液，雨後加強廢棄帆布、輪胎、丟棄容器、果樹果園、老舊廢棄空屋、戶、空地等堆積雜物清除，避免雜草叢生，竹筍園採收時避免「竹節間」中空積水，杜絕孳生源及病媒蚊。