台南市登革熱疫情控不住，登革熱防治中心聽取疾管署南區管制中心的專業建議後，擬定2項最新的噴藥執行方式。（登防中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市登革熱疫情控不住，連續6天新增病例破百例，今天新增147例，不僅再創單日新高，連位置最偏北的鹽水區也首度淪陷，累積已有26區、2583例。登革熱防治中心為求防治工作最大效益，經聽取疾管署南區管制中心的專業建議後，已擬定2項最新的噴藥執行方式。

今天新增病例中，安南區36例、東區32例、南區及永康區各21例、中西區12例、北區11例、仁德區5例，安平區、歸仁區及關廟區各2例，佳里區、新市區及鹽水區各1例，年齡介於1歲至87歲。其中，138例由診所或醫院通報確診，9例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外噴藥等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

登革熱防治中心表示，前些日子颱風陣雨不斷，導致疫情控制難度提高，病例數也因颱風陣雨及第一型登革熱症狀不易診斷飆升，登防中心為求防治最大效益，依據疾病管制署制訂的登革熱防治工作指引，並聽取疾管署南區管制中心專業建議後，擬定2項最新的噴藥執行方式。

其中，針對單一病例部分，將以個案住家為中心，採前後左右上下9戶噴藥的九宮格方式，以氣霧式殺蟲劑（合成除蟲菊精）進行防治；戶外則以個案住家為中心，進行周圍半徑100公尺的水噴（有機磷）。

至於針對群聚病例，則將畫定大區塊範圍，進行由外向內包抄的方式進行噴藥，預定每次3小時完成300至400戶。

鑑於近日有許多民眾詢問，是否家戶噴過1次藥就不須要再噴藥？登防中心也強調，是否需再噴藥應依該地區的感染風險而定，只要被畫定範圍內的家戶，都需要接受噴藥，不受噴藥1次的限制。儘管家戶內噴藥的確會造成不便，但唯有市民們能夠忍受一時的不便，才能將疫病盡快控制下來。

另外，近日部分里長也反映，有確診病患在社區內趴趴走，希望能夠隔離避免傳播。不過，登防中心認為，依據《傳染病防治法》的規定，登革熱屬第二類法定傳染病，依法「得隔離」而不是「應隔離」。

鑑於部分病患警覺性低，病毒血症期還外出趴趴走，隨身帶著病毒走，造成登革熱防治雪上加霜，登防中心也呼籲所有的病患，發病5天內應減少外出；如須上班上課或採買，也應著長褲長袖、皮膚露出處應噴灑防蚊液，並減少在外停留時間，以免病媒蚊叮到又成為新的傳染源，讓家人及朋友成為下一波受害者。