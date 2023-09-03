仁德區二行里備妥擋水板防範淹水。（曹婷婷攝）

海葵颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今天上午視察「明星淹水區」仁德區的滯洪池、萬代橋改建工程時說，海葵颱風速度變慢，延長它對台灣的破壞時間，又海葵登陸後將從台南出海，速度變更慢，甚至接近滯留，對台南、高雄等西部沿海城市影響時間更長，民眾需嚴加防颱。

至於民眾關注明天還有沒有機會放颱風假？黃偉哲說，會密切關注颱風最新動向。根據中央氣象局資料顯示，台南今天傍晚6點到凌晨12點風力從平均風力7到8級，陣風達到10至11級，4日凌晨0時到清晨6點風力也是平均風力7到8級，陣風達到10至11級，至於預估雨量從2日到5日平地與山地將有300至500毫米。

黃偉哲視察萬代橋改建工程時說，該處工程將打開萬代橋洪水斷面，雨水能暢通流入海，減少水患發生，對永康、仁德等人口密集區有很大的幫忙；而仁德滯洪池南北池可蓄水共52萬公噸，一旦三爺溪暴漲，可將洪峰導入滯洪池，達到調節效果，發揮治洪成效。

他提到，海葵颱風速度變慢，每小時20公里變9公里，進入台灣陸地後速度很慢，增加陸地停留時間，延長它造成的破壞時間；又海葵登陸後從台南出海，速度會變更慢，甚至滯留，儘管歐洲、美國研判情勢不同，但不管怎樣，速度變慢甚至在海面打轉，對台南、高雄等西部沿海城市的影響時間變長，必須多加注意。

面對颱風來襲，市府也針對易淹水熱區包括永康、崑山、大灣、仁德三爺溪、安南區安中路及這幾天因滿潮積淹水的安南區城西里、安平等都會預先做好相關整備。黃偉哲提到，今天中午適逢中潮，滿潮水位較前3天降一點，雖然估計雨量午後才會展開，但針對滿潮位還是要特別留意。

他強調，希望年度大潮不要跟颱風搭上，如果遇到滿潮又下大雨，這將是雙重打擊，對水利設施及防洪是一大考驗。