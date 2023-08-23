台灣南部本土登革熱疫情嚴重，迄今已出現2例死亡個案，台中市22日新增1例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，如其檢體經中央判定確診後，將是台中市第7例本土登熱個案，台中市衛生局不敢輕忽，除展開區域防治會議，近日更針對拒絕、規避或妨礙孳生源清除等個案開出4張罰單，另有3案依據行政流程辦理中。

台中市迄21日止台中市共有20例境外移入及6例本土登革熱確定個案，22日再傳出1通報快篩陽個案，患者為大里區的60多歲男性，因往返雲林古坑種水果疑因此感染，個案8月7及14日往返台中市及雲林縣古坑鄉，8月15日出現發燒、胃脹症狀，至診所就醫，8月16日因關節痛、拉肚子、骨頭痛陸續至診所就醫後未改善，21日出現紅疹經診所篩檢NS1快篩為陽性，通報疑似登革熱，目前檢體已送中央檢驗中。

由於全台登革熱疫情嚴峻，衛生局積極針對境外移入或本土個案的居住地、活動地展開病媒蚊孳生源清除及化學防治，依傳染病防治法民眾應配合一起執行，然仍有少數民眾拒絕配合。

台中市衛生局統計自台中市本土首例登革熱個案起至22日，已依據傳染病防治法裁罰拒絕入內執行防治登革熱防治6萬元共2件，都在西區某個里，里辦公室先行公告，也會同警方到場執行化學防治，但仍有2戶以家人生病，或同住者有老人、小孩不配合，拒絕讓人進入家中進行登革熱防治。

另，由於近期頻繁降雨，雨後只要有0.5公分的積水，就會孳生病媒蚊幼蟲孑孓，衛生局針對確診病例居住地及活動地也會展開孳生源清除，但仍查獲5件積水容器有孑孓，其中2件開罰3千元罰鍰，餘3件已依行政流程辦理中。