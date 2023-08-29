雲林縣箔子寮漁港本月4日出現嚴重海水倒灌情況，31日「超級藍月」將再現，漁民嚴陣以待。（本報資料照片）

雲林縣口湖鄉箔子寮漁港本月4日因「超級藍月」與卡努颱風西南氣流雙重影響，出現30年來最大海水倒灌災情，31日「超級藍月」將再現，29日雲林縣政府水利處表示最大天文潮位並非出現在「超級藍月」當天，而是9月1日的225公分，請民眾提前作好準備，嚴防海水倒灌。

箔子寮漁港3日出現罕見大潮，海水流至雲林區漁會、直銷中心周邊，附近加油站地處低窪，淹水情況最為嚴重，4日潮位更高達190公分，大量海水溢過180公分堤防流入箔子寮漁港，路面出現20餘公分積水，有數處魚塭被海水淹沒，損失慘重，因此漁民面對31日的「超級藍月」嚴陣以待。

水利處長許宏博表示，31日的「超級藍月」與本月初情況很類似，均有颱風來襲，根據氣象預報，蘇拉颱風30、31日最接近台灣，屆時南部會出現陣雨，箔子寮漁港可能會再發生海水倒灌情況。本月4日最大天文潮位為215公分，9月1日將達225公分。

許宏博說，箔子寮漁港近5年天文潮位約在160至170公分，預計30日上午約10點會接近200公分，31日上午約10點將突破200公分，9月1日中午12點左右達225公分，若加上西南氣流影響，潮位可能超過240公分，呼籲這幾天漁民務必事先作好防災準備工作，降低魚塭水位，以減少財物損失。

口湖鄉長李龍飛指出，目前公所已陸續將各排水水位降低，以減少海水倒灌帶來的災害，但治本之道在於全面整治箔子寮漁港，其淤沙情況非常嚴重，定期清淤治標不治本，建議可藉由抽砂填海造陸，增加漁港腹地，再將漁港外堤往外延伸，才能徹底解決淤沙問題，減緩海水倒灌情況。