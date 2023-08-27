台北市新增第4例確診登革熱本土病例，衛生局27日表示，該案為40多歲居住北投區的男性，8月11至13日有台南市活動史，19日出現發燒、腹瀉、發冷、盜汗、肌肉痠痛、骨頭痛等症狀，24日就醫後通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，26日晚間確診。

衛生局表示，接獲通報後即進行疫調及個案居住地與活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，目前同住者2名皆無症狀。

衛生局表示，北投區公所已成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量，已清除111個積水容器。

衛生局統計，截至8月26日晚間9時，台北市累計31例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例4例，包含大同區1例、文山區2例、北投區1例。

衛生局呼籲，國內登革熱疫情嚴峻，至登革熱流行區活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑。如有東南亞、南美洲或國內中南部旅遊史，後續出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史等。