行政院長陳建仁視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

行政院長陳建仁視察中央災害應變中心，與宜蘭縣、花蓮縣、台東縣首長視訊。（王揚傑攝）

海葵颱風將發布陸警，行政院長陳建仁今（2）日上午視察中央災害應變中心，並和宜蘭縣、花蓮縣、台東縣首長視訊，了解防颱整備狀況。陳建仁表示，發現比起上次在準備卡努颱風和其他的颱風的準備情況，我們超前部署還有整備的情況都比以前更佳精進，像是民生物資的準備，各縣市都做的相當周到，謝謝各地方政府的努力，當中央跟地方密切配合，再加上政府跟人民配合，防災的工作就一定會做得更好。

陳建仁說，這次海葵颱風確實相當不容易預測，它的行進方向中心位置一再往南調整，這個很難預測的颱風出現時，我們更需要做各式各樣的超前準備，我們才能夠做得更好，請各部會和地方政府都要嚴正以待，最重要的工作，就是讓民眾能夠得到相關的防颱資訊，所以要用多元媒體的管道、來加強民眾的宣導。

陳建仁強調，遊樂區的民眾務必要完全撤離，海邊、河邊或山區的活動應該要減到最少，中央災害應變中心對於地方救災，務必要能積極馳援。立即回應災害救援處置。

陳建仁指出，上次卡如颱風過後，反而引進旺盛的西南氣流，造成南投仁愛鄉、高雄市桃園區成為孤島的經驗，所以這次颱風等它中心通過台灣以後，可能會在西南沿海滯留，到時候雨量也有可能增加，所以即使颱風通過，也要防範大豪雨的情形，易成孤島的地區，就要特別做好預先準備民生必需物品的工作，而且保持通訊的暢通，請原民會協助原民部落相關準備的工作。

陳建仁表示，昨天他到雲林縣萡子寮漁港勘災，發現當地受大潮的影響，加上海水倒灌，造成積淹水的情形，這次還是在天文大潮的期間，所以務必要注意防洪的相關工作。颱風期間農產品生產會受到影響，會影響到果蔬的菜價，民眾對菜價最有感，所以請農業部務必要注意蔬菜交易的價格，早點做好適時釋出、庫存冷藏的工作，有效來平衡物價。

陳建仁提到，登革熱的問題實際上在台南已經累積相當多的個案，台南也是容易淹水的地方，所以在颱風過後，怎樣來協助各個機關、學校和民眾的住所清除孳生源，防治登革熱的蔓延，也是大家需要努力的地方。那從上次輸到颱風到本次的海葵颱風，大家都相當的辛苦，謝謝大家，

最後陳建仁與宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚及台東縣副縣長王志輝視訊連線，了解防颱整備情形及需要中央協助的地方，表示中央一定會和地方一起合作，讓民眾安心。