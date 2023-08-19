陳姓慣竊6年前偷了一家補習班3000多元，警方追了6年，從嫌犯特徵掌握其身分，破獲6年前竊案。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

6年前，永康分局龍潭派出所受理永康區中山路某補習班失竊3000元，時任龍潭派出所警員的陳子賢調閱監視器並比對犯嫌特徵，今年初鎖定左手斷指且有刺青圖案的42歲陳姓慣竊涉重嫌，但陳嫌居無定所，一直苦於逮不到人，直到陳嫌日前因案遭羈押，陳姓員警終等於這天到來，前往借詢一舉偵破6年前竊案。

家住新竹的陳姓慣竊在全台都有偷竊紀錄，向來利用搭公車、走路等形式，每到一個地方就尋找可以行竊的目標，6年前10月底就在永康區中山路一家補習班，趁櫃檯沒人，得手3000多元。當時龍潭派出所警員陳子賢接獲報案後，經調閱監視器畫面發現竊嫌影像，但陳嫌行竊後徒步前往永康區中山南路並搭公車前往台南火車站，第一時間難以辨識竊嫌身分。

雖然3000元金額不大，但陳員鍥而不捨，持續調閱公車監視器及相關資料，進一步取得犯嫌臉部眼鏡及其他特徵進行比對，一直到今年初，確認陳姓慣竊涉有重嫌；陳嫌7月底因案遭羈押，陳員見機不可失，立刻前往借訊，陳姓慣竊面對警察緊追他6年，也很意外，當場坦承行竊，全案依竊盜罪函送台南地檢署偵辦。