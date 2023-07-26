店內菸酒、飲料等被張嫌搬光，還有店家現金被偷。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

佳里警方日前在高雄將張嫌（右二）逮捕到案，並依竊盜罪嫌移送。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

高雄一名50多歲張姓男慣竊，近期交保後又重操舊業，跑到台南並專挑檳榔攤下手，有4間檳榔攤業者受害，店內菸酒、飲料等被張嫌搬光，還有店家現金被偷，佳里警分局獲報後，日前在高雄將人逮捕到案，並依竊盜罪嫌移送，檢察官向法院聲請羈押獲准。

佳里分局7月15日凌晨連續接獲轄區發生多起檳榔攤遭竊案，竊嫌趁深夜無人看管之際，以破壞大門門鎖方式行竊，警方組成專案小組偵辦，鎖定作案車輛及竊盜慣犯張姓男子。警方調查，張嫌以竊盜為常業，平日居無定所，以小客車四處為家、隨機犯案，今年6月因涉竊盜罪才在花蓮被抓，沒想到交保後不到幾天，又在台南行竊犯案。

案經專案小組多次跟監、埋伏蒐證後，見時機成熟，23日下午在高雄市前金區七賢二路與中華三路口發現張嫌行蹤，立即將人逮捕，並在他的車內查扣T字板手、破壞剪、螺絲起子等多種犯案工具及贓證物，訊後依竊盜罪嫌將張嫌移送法辦。

由於張嫌屢屢犯案，檢方複訊後以有反覆實施犯罪之虞向台南地院聲請羈押獲准。