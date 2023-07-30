《中天》昨（29）日於台南興濟宮舉行廟口開講，除民進黨前主席許信良胞弟許國泰狂譙民進黨20分鐘，讓現場超high外，國民黨台南市議員王家貞一席鏗鏘有力、有條不紊的談話，也讓許多網友大讚她是藍營新一代女戰神。

國民黨這些年失去執政權後，王家貞認為最該做的就是深自檢討，但她在檢討後發現，民進黨絕對遠不如曾為台灣帶來經濟奇蹟、讓台灣人走到世界各地都能臉上有光的國民黨。

民進黨於台南已執政30多年，王家貞要大家想想，出生自台南市、動不動就覺得台南是本命區、台南人該給他至少7成以上選票的民進黨總統參選人賴清德，到底給了台南人什麼？

王家貞拿出數據，表示賴清德任台南市長期間，台南登革熱的死亡人數為全台最高，「當時往生了113位鄉親，賴先生沒有一丁點慚愧。」她還提到，當年台南登革熱高達2.6萬多例，賴清德卻因一己執念，不進議會232天，「這樣的民進黨候選人，或者你們再看看民進黨如今對台南造成的傷害，當然不能投。」

「但投侯友宜是為什麼？」王家貞坦言，侯雖不擅自我宣傳，但也不會鴨霸、高調，他一路走來，沒日沒夜地拚搏著，讓台灣人能家戶平安，他的對手卻偷走了中華民國以及許多人盼望的兩岸和平，「所以各位親愛的好朋友，2024年1月13日，請一起支持國民黨的警察杯杯！警察抓小偷，把偷掉中華民國、 兩岸和平的民進黨下架下台。」

針對王家貞這番發言，許多網友大讚她思路敏捷、口條清晰、台風穩健，堪稱柯志恩第二；還有人感動地說，終於聽到沉默藍真正的心聲；甚至有網友建議，她應該加入侯友宜競選團隊，有如此女戰將出來輔選，絕對能替侯加分。