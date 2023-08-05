將代表國民黨參選被視為「綠到出汁」的高市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委，國民黨最美發言人李明璇全力拚戰。李明璇昨（4）日到在地人稱為「綠中之綠」大林蒲拉票，其中有許多攤商跑來請她簽名讓她大感意外，李明璇直言，「再綠的地方都有一線光明」。

隨著選戰腳步近，李明璇也頻跑基層拉票。李明璇在臉書提及，她昨到大林蒲鳳林宮，因是池府千歲聖誕千秋，來了很多信眾，加上附近有菜市場且接近垃圾車停靠時間，眼見是個曝光的好時機，讓她已數不清發出多少「璇風扇」。

李明璇坦言，在地人都稱大林蒲是「綠中之綠」，但她卻從來都不覺得這有什麼，反而越綠的地方就越想去。令李明璇感到意外的是，當她陪居民倒垃圾時，有攤商跑來請她簽名，更連續簽了三支扇子。

李明璇感動表示，再綠的地方都有一線光明，只會更想繼續向前努力，也因為這樣讓她能天天都充滿活力。

年僅30歲的李明璇返回故鄉高雄參選立委，她強調，出征艱困選區要用行動與決心，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣。即便前鎮、小港被形容「綠到出汁」，但李明璇強調，將用親和力、行動力去感動選民。