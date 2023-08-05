《中天》5日晚間在台南全台首邑縣城隍廟舉辦《廟口開講》，國民黨台南市第五選區立委參選人、市議員王家貞也登台短講，砲轟民進黨總統參選人賴清德在台南市長任內，「不進議會、踐踏民主，還囂張，以為自己了不起！以為自己道德高尚，造成台南113人死亡，如此的傲慢、如此看不起民主制度！」明年一定要還民主聖地台南一個公道。

王家貞近期在廟口開講砲轟民進黨打出聲量，也被網友讚是新一代的藍營女戰神。王家貞表示，台南市長黃偉哲近期最重要的市政問題就是登革熱，但光是這一件事情，就能讓鄉親了解，「我們絕對不能投給民進黨的候選人！」

王家貞指出，台南市現在有700例登革熱案例，市議員也在議會把黃偉哲罵到臭頭，因為他沒有替鄉親把關好最重要的健康問題，她在議會要求黃偉哲保證「登革熱一例都不會死亡」，鄉親的命就是命，而黃偉哲回答「不敢掛保證，但一定全力讓登革熱案例不要增加，讓鄉親不會因此往生」，這一點她還是要肯定黃偉哲。

王家貞也直接把砲火轉向賴清德，「賴清德做市長的時候(登革熱)是700例的幾千倍！2萬6000多例！」她也砲轟，「不進議會、踐踏民主，還囂張，以為自己了不起！以為自己道德高尚，造成台南113人死亡，如此的傲慢、如此看不起民主制度！」

王家貞也喊話鄉親，「還台南一個公道、還民主聖地光榮，明年1月13號支持侯友宜，警察抓小偷！」