副總統賴清德將於明天（12日）出訪友邦巴拉圭，並將過境美國紐約、舊金山。中共浙江海事局公告，將於明日起至14日在東海進行軍事演習。前空軍副司令張延廷表示，賴清德一旦在美國踩到紅線，中共可能會到鄰接區或是12海浬軍演。

張延廷今(11日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，因為賴清德在美國的相關活動不公開、低調。東海軍演是在上海外海江蘇，距離台灣很遠。除非賴清德在美國有踩到紅線，中共可能就會到鄰接區或是12海浬軍演。

張延廷接著指出，因為賴清德在美國的活動不公開，中共的演習是在東海遠端，甚至往北移到江蘇，距離台灣越遠。若是要對台灣有所壓迫，會在福建軍演，再次之則是浙江。

張延廷指出，中共會做一個常態的戰備警巡，戰機、無人機會來繞台，但是架次沒有前美國眾議院議長裴洛西訪台、以及總統蔡英文到美國見眾議院議長麥卡錫時那麼多，因為這一次賴清德畢竟是副總統，然後這次活動又不公開，沒有敲鑼打鼓。

針對賴清德過境美國，張延廷點出，外交部次長李淳也說「他是伴娘不能比新娘場面大、漂亮」，先打預防針。也有內銷用意。賴清德這次很低調，連公開演講也沒有，那是因為我們不要把檔次拉那麼高。