副總統賴清德過境舊金山，出席僑宴。駐美代表蕭美琴國台語英文三聲帶致詞，她海外僑胞長期在美國立足，展現台灣人的熱忱，讓美國主流社會充分感受到，台灣是世界良善的力量，更是全世界經濟繁榮、和平穩定不可或缺的力量。

今天僑宴出席包括AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、美國前國土部長納波里塔諾（Janet Napolitano），以及美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）。

蕭美琴致詞時，受到僑胞熱烈歡迎；首先用中文與台語感謝僑胞，她說去年副總統賴清德過境，遇到COVID-19疫情，沒辦法和鄉親面對面，相信這次賴副總統更能感受到灣區僑胞熱情。

蕭美琴強調，即便在最困難的外交環境當中，面對各種挑戰和打壓，台灣不挑釁、也不低頭，展現台灣人的韌性，以及對民主自由價值的堅持。

蕭美琴說，未來持續大家共同努力下，可以看到台美關係持續茁壯、成長，感謝僑胞對故鄉台灣的每一份關心。

蕭美琴也以英語感謝現場外國貴賓，蕭美琴說，賴副總統這次出訪巴拉圭、過境美國，行程舒適、平安、便利，巴拉圭共和國新任總統貝尼亞展現堅定友誼，對邦交關係做出承諾，感謝過程中協助的所有夥伴。