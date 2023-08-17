副總統賴清德已於美西時間16日下午4時抵達舊金山，圖為隨團成員抵達機場之畫面。（ 曾薏蘋攝）

副總統賴清德今結束巴拉圭出訪行程，已於美西時間16日下午4時抵達舊金山，美國在台協會（AIT）主席羅斯柏格登機迎接，這次接機者還包括我駐美代表蕭美琴及舊金山辦事處長賴銘琪。

羅森伯格日前在賴清德過境紐約時，以參加家人婚禮為由不克前往接機，引發不少揣測，不過羅森伯格在賴回程過境舊金山前往接機，並隨即與賴進行會談，之後兩人將一同出席僑宴。

賴清德將在舊金山短暫停留9小時，不會過夜，並於當地時間17日凌晨1時5分搭機返台。