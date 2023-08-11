賴清德明出訪巴拉圭 共軍宣布軍演 國安人士：密切關注共軍是否採這模式。曾薏蘋截圖

副總統賴清德明將出訪巴拉圭，過境紐約與舊金山；大陸海事局今日上午公告，將於明日起至14日在東海進行軍事演習。國安人士表示，鑑於東部戰區8月接續演訓，將密切關注共軍是否採「放大版」戰備警巡模式藉機生事。

國安人士強調，過境的一切安排，整體而言都是在台美雙方高度默契及緊密聯繫下進行，且中國近期的高強度威脅以引發美方警覺。

國安人士分析，中國恐再以過境為由對台「武嚇」主因，目的是想把2024總統大選，拉回北京原設定要進行認知宣傳主軸，即「台灣選戰是戰爭與和平的選擇」，透過營造戰爭恐懼，讓台灣人做出北京想要的選擇。

對於共軍是否在賴清德過境美國期間，在台海周邊再次實施類似今年4月的「環台島戰備警巡」及「聯合利劍」演習；國安人士分析，就外在環境來看，中國駐美大使謝鋒7月19日時曾表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急是堅決擋住賴清德訪美這頭正衝來的「灰犀牛」。

他說，且中俄11艘軍艦組成的聯合艦隊，8月初曾抵近阿拉斯加州阿留申群島附近海域，並透過媒體稱此為對美「反包圍」。

國安人士說，美國國務卿布林肯7月17日在國務院發表談話表示，考量飛行距離，過境為依循慣例作法；過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，也是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。美方很早即表達要中方不要藉機生事。

國安人士表示，此背後意義是拒絕威權紅線阻卻恫嚇，凸顯台美間信任關係的強韌，以及台美再次共同控管威權風險，中國也沒有理由過度反應、或藉機升高區域情勢。

至於共軍可能的抗議方式，國安人士認為，南部戰區年度演訓已於日前結束，現在輪到東部戰區實施，不排除會以過境為藉口，共軍採今年4月的「放大版」戰備警巡模式，擴大機艦的對台抵近，政府將密切關注做好準備。