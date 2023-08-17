副總統賴清德結束巴拉圭訪問，回程時過境美國舊金山，中國駐舊金山總領館發言人表示堅決反對，稱賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

賴清德當地時間16日下午抵達舊金山，駐美代表蕭美琴和美國在台協會主席羅森伯格前往接機。賴清德在Facebook發文感謝蕭美琴和羅森伯格親自迎接，稱他鄉遇故知，感到格外溫暖。他也貼出三人在機艙中的合影。隨後在舊金山與僑胞晚宴，短暫停留後，17日凌晨1時將搭乘華航客機返台，預計台北時間18日凌晨4時45分返抵國門。

中國駐舊金山總領館發言人表示，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，公開自稱是「務實的台獨工作者」，攻擊一中原則和「九二共識」，是徹頭徹尾的「台獨」分裂分子。賴打著「過境」的幌子，目的是為參選台灣領導人造勢，拉美國為「台獨」言行站台。他為謀求一己私利，不惜犧牲民族大義和民眾利益，不惜破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。