副總統賴清德出訪巴拉圭並過境美國，預計18日返回台灣。外交部今天表示，蔡英文總統行前對此次出訪曾交付賴兩大目標，相信已經達到任務。至於中共一再對我國進行國際打壓，只是將兩岸人民越推越遠。

賴清德的出訪行程已接近尾聲，外交部今天舉行例行記者會，媒體詢問對賴此次出訪的評價？以及是否算是一次成功的出訪？

外交部發言人劉永健表示，總統府在此次出訪的行前記者會上有特別說明，蔡英文總統這次對賴清德副總統的出訪，希望達到兩大目標：鞏固邦誼以及深化合作。賴昨天出席巴拉圭新任總統就職典禮的各項活動，大家都有看到，「我相信已經達到總統交付的兩項任務」。

媒體也詢問，賴清德曾說「想要和中共領導人習近平共進晚餐」，但中共沒有給予正面回應，此次出訪，甚至批評賴是「麻煩製造者」，外交部如何看待中方不友善態度？

對此，劉永健強調，我方的立場是清楚而一貫的，也多次向北京提出呼籲並對外說明，只要在對等尊嚴前提下，我方溝通的大門是敞開的。

他批評，中國不正視中華民國台灣存在的事實，一味以「一中原則」及「一國兩制」強加在台灣身上，我國政府及人民都不會接受。一再對我國進行國際打壓、軍事威脅、經濟脅迫，只是將兩岸人民越推越遠。