跨黨派的美國前高階國安官員今天敦促國會投入資源，擴大總統拜登最近限制美國對中國投資的命令，並稱此事為最優先要務。

路透社報導，包括川普時期副國安顧問博明（Matt Pottinger）和7月辭去國防部國防政策次長一職的卡爾（Colin Kahl）在內，21位資深官員聯名致函國會領袖，稱這項命令「早該實施，是限制對手取得美國資產的正面措施」。

這封寫給聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）和聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的信函寫道：「美國必須確保（中國）和其他外國對手無法利用我們的金融動能和開放性，不再放任他們威脅我國的國安與繁榮。」

他們寫道，對外投資透明度和審查的進一步擴大，應該成為「你們外交政策的最優先要務之一」，國會有必要投入資源落實。

拜登上週發布的這項命令預計明年才會實施，這項命令是為了避免美國資本和專業知識被用於協助中國發展技術用於軍事現代化，損害美國國安。

這項命令授權美國財政部長，禁止或限制美國在半導體和微電子、量子訊息技術與人工智慧（AI）3個領域對中國實體的投資。

前國家安全會議（National Security Council）官員哈洛（Peter Harrell）、前美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）、前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）都是這封聯名信函的簽署人。