全聯桂氣食足日式串燒組，829元，限量300組。（全聯提供）

大潤發芙蓉乳酪酥6入，預購價250元。（大潤發提供）

全聯福利中心中秋預購檔期提前開跑，嚴選近20款精肉、海鮮滿足肉食主義味蕾，主打3大名店聯名商品，攜手鳥哲燒物推出懶人「桂氣食足日式串燒組」、米其林推薦餐廳頁小館聯名款「桂丁春雞」，及胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」。看準在家烤龐大商機，全聯加碼祭出優惠，9／20前中秋生鮮商品預購期間，購買指定烤肉單筆滿1000元現折50元。

另全聯也網羅超過30款名店月餅、6款聯名公益禮盒，傳達祝福也送愛心，除了實體門市預購外，活動期間上PXGo!全聯線上購隔日達預購，名店月餅、熱銷甜點，及嚴選生鮮享0元免運到店取，烤肉必備家電神器0元免運送到家，首次購物滿999元現折100元。

同時，大潤發中秋禮盒預購活動即日起至9／21登場，主打自製新鮮現烤，共有17款禮盒，預購價格帶在169元至450元，相對划算。大潤發表示，中秋預購禮盒大多由大潤發自行研發，所有油酥皮皆以天然奶油製作，且以現烤方式帶來最佳風味，往年皆以紅豆蛋黃酥最受歡迎，約占50%的業績，預估中秋預購禮盒業績可成長2成。