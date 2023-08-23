搶中秋烤肉商機，王品集團「王品嚴選」結合燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」及「最肉」聯合進擊，即日起推出海陸大滿足、激飽肉多多、日本A5和牛海鮮奢烤宴、全牛老饕燒烤宴等4款最強燒肉組合，售價最低1,599元起。三大超商通路及MOMO購物網、王品瘋美食購物網開放預購。各大通路都還有加碼早鳥優惠，加送豬五花一份、門店自取現折200元及王品集團千元好禮優惠券等好禮。

「Oh my!原燒」主打海陸大滿足燒烤宴，嚴選9種海陸極鮮食材，內含肉質軟嫩、油花均勻美國CHOICE肋眼牛排、超人氣西班牙霜降松阪豬、爽勁十足的美國嫩肩骰子牛、台灣特選鮮凍甜白蝦等，售價1,998元。

中秋就是要爽嗑肉，「肉次方」限定激飽肉多多燒烤組，重達1.4公斤超有份量，集結肉質軟嫩、油花均勻的美國鮮切肋眼牛排、鮮嫩多汁厚切戰斧豬排及口感彈牙帶脆的西班牙霜降松阪豬等多款肉品，限量1,690組，售價1,899元起。

萊爾富、MOMO購物網販售的「王品嚴選-全牛老饕燒烤宴」，由金牌主廚嚴選饕客最愛的肋眼牛排、燒烤必點Q彈有勁的紐西蘭老饕牛舌及嫩肩骰子牛等， 6種牛肉一次滿足，優惠價1,599元，主打超值。

「最肉」打造奢華烤肉趴，端出日本A5和牛海鮮奢烤宴，售價2,999元，有日本A5最高等級純黑毛和牛擁有細膩油花，飽滿肉汁、鮮甜四溢，還有鮮甜彈牙紐西蘭老饕牛舌搭配生鮮急凍北海道大干貝與海虎蝦，頂級海陸雙饗，一次滿足。

即日起到9/15，在王品瘋美食購物網選購任一款燒肉組合，送市價189元豬五花一份。9/1-9/17到「肉次方」、「Ohmy!原燒」、「最肉」全台門店或inline訂購自取現折200元，再加贈王品集團千元好禮優惠券，有得吃又有得拿。