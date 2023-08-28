保險金融X健康醫療X數位科技的跨領域創新服務，開啟健康醫療結合金融保險及科技創新之生態圈發展理念。安聯人壽總經理林順才表示，「近年來保險觀念已從『事後的理賠補償』走向『事前的風險預防』，保險不再只是提供財務保障的支持，而是進化為消費者的健康管理師，陪伴保戶邁向健康，更將成為保險商品發展的新趨勢，安聯人壽持續洞察市場趨勢並發掘客戶需求，積極發展InsurTech，2020年我們將AI技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系BIIC實驗室及台中榮總健康資料庫中心合作，結合醫療、學術、科技及金融保險等不同領域之專業合作，使用國家資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法，建立全台第一個可以預測未來的健康指數–安聯AI健康指數，打造跨域結盟新里程，提升傳統保險價值；「安聯AI健康指數」以人工智慧技術和國民健保資料庫為基礎，四年來持續追蹤與量化全體人民的健康狀況，讓每個客戶了解自己的健康分數與健康管理數據後，就能評估規畫，選擇最適合自己的醫療型保險商品，打破傳統商品導向的銷售模式思維，並結合保險業及數位健康產業的力量，同時加速金融保險及數位健康的創新發展。」

安聯AI健康指數比較2020~2023之健康指數，結果顯示儘管近四年國人健康狀況呈平穩趨勢，但受COVID-19疫情及人口老化影響，國人安聯AI健康指數仍自2020年91.3下滑至2023年 91.1，與近期內政部公布之台灣人平均壽命「少1歲」的趨勢不謀而合，其中全國健康指數變動幅度僅以老年人口有微幅向上的趨勢，推測可能是歸功於疾病意識與健康防護提高。老年人於臺灣北區、中區與南區指數有提升，四年每年提升 0.2 分，個別子向度指標也同步上升；在東區，老年男性分數有下降的趨勢，癌症指標四年每年下降0.08分。

「癌症、失智、猝死」是國人三大健康危機，國人對失智恐懼更僅次於癌症！失智症照護跟癌症治療花費不可小覷，保險幫您超前部署、保障加分！「2023安聯AI健康指數大探索」指出，失智症人口的健康指數僅72.8（全國: 91.1），其癌症、住院及健康等相關指標皆低於同年齡人口。根據統計，失智症病程約8~10年，居家照護每月也需看護費約3萬元，安聯人壽建議，失智症照護成本高，除了尋求社會資源的協助之外，及早規劃失智險可以做為保護家庭的第一道防線，失智中重度階段更有可能面臨失能的風險，預算充足者可透過失能險強化保障。

安聯人壽提供彈性的附約選擇，讓民眾可依需求搭配高保障、低保費的失智照護金加強保障，力求顧及醫療前、中、後期全面性的完全照顧。「2023安聯AI健康指數大探索」亦指出罹癌者健康指數偏低，口腔癌第四期患者的健康指數更只剩60.9，但治療癌症所產生的鉅額醫療及長期照顧費用，可能導致家庭面臨經濟壓力，安聯人壽提醒，除了足夠的基礎醫療保障（如住院、手術、實支實付險、重大傷病險）已成為必備，民眾也可善用「一次性」給付的癌症險，讓資金運用更靈活，提供足夠的經濟後援，在抗癌路上能夠選擇更好的治療方式、提高治癒機會，同時兼顧生活品質，避免造成家庭財務的龐大負擔。