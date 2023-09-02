中央氣象局2日上午11點半發布「海葵」陸上颱風警報，首波警戒區域為花蓮、台東；預估明晚登陸後，將貫穿台灣本島，4日上午出海。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享全台各區影響程度，台東、恆春首當其衝！

剛送走「蘇拉」颱風的恆春半島，如今又要遭遇原先沒說會來的「海葵」颱風，連鄰縣台東都成為登陸候選點之一。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台東、恆春半島成為風雨最前線，要嚴防強風豪雨。

風雨第二線也在東部，包括宜蘭、花蓮，越往南走風雨越強。人口最多的北北基距離颱風較遠，不過外圍環流不斷移入，仍有陣雨及有感陣風。

（翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

粉專強調，「海葵」是4年來第一個挑戰中央山脈的颱風，當它侵襲台灣時，可能已發展至生命巔峰，一頭撞進來，和地形的互動將決定未來走向，「差1個縣就差很多」。

南部地區在颱風登陸前，因山脈阻擋，幾乎沒有感覺；颱風一過山進入西部，風雨將急速增強，再加上後期滯留台灣海峽，恐怕有持續性風雨。

台中以南至嘉義，還有澎湖，一樣要等到「海葵」進到西部後，風雨漸增。澎湖長時間近距離接觸颱風中心，又缺乏地形屏障，要特別小心。桃竹苗影響相對小，僅沿海一帶會有較強陣風。