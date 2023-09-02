高雄徐姓保全員連上42天大夜班還超時工作，在工作現場突然暈倒、送醫不治身亡。徐母痛失兒子，向保全公司求償149萬元。高雄地院調查後發現，徐男原本就有高血壓，且隱瞞健康狀況，判他應負40％的責任，保全公司只須賠償89萬元，可上訴。

法院指出，徐男在2020年6月到保全公司工作，同年11月27日早上6點多在「台塑王氏昆仲公園」值勤時突然倒下，經送醫搶救3天仍無法挽回生命，死因是腦出血。徐母認為，保全公司讓徐男過度勞累，每天工時達10.5至12小時，沒有休息時間，導致他身體崩潰。

保全公司辯稱，徐男的工作並不辛苦，白天只要收發信件、管理人車進出、巡視公園等，晚上只要上鎖、每兩小時巡視一次，其他時間都可以自由休息。徐男死因是因為他本身有高血壓的病史，跟工作無關。

法官查看徐男的出勤紀錄，發現他在死前一個月確實加班了107.5小時，遠超法定的46小時。雖然園區入夜即封閉，但保全仍要巡視園區，如果發生意外或危險，保全只能靠自己應付，工作壓力並不小。

法官也發現，徐男在到保全公司任職前有做體檢，結果顯示他身高166公分、體重87公斤、BMI32、腰圍100公分，都屬於肥胖範圍。而且他當天的血壓高達213／132mmHg。法院認為，徐男本身就有高血壓的風險，再加上連續12天上夜班的負荷，對他的身體造成了嚴重的影響。

法官認為徐母要求的149萬元賠償金額合理。但徐男自己也有高血壓的問題，且沒有告訴保全公司他的健康狀況，在死因上要承擔40％的責任。最後判決保全公司只要賠償89萬元，全案可上訴。