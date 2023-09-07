高雄謝姓男子內急衝到加油站連抽16張衛生紙，離開時把一大堆沒用完的衛生紙全丟在地上，加油站長發現後氣得報警，警方依竊盜罪將他移送法辦。高雄地檢署認為，徐男沒將衛生紙帶走，事後也向加油站道歉獲原諒，處分不起訴。

今年6月某日，鹽埕區某加油站徐姓站長發現，男廁內滿地都是沒用過的捲筒衛生紙，以為是有人故意惡作劇，調閱監視器畫面後，發現疑似是謝男所為，氣得直接報警處理。

警方查出謝男身分後，通知他到案說明。謝男坦承確實去該加油站上廁所，但強調當時因為身體不適內急，衛生紙又放置在廁所外，他擔心不夠用，才一次抽取大量的衛生紙備用，用不完的衛生紙他也留在廁所內，並沒有帶走。警方不採信他的說詞，仍將他移送法辦。

徐男表示，員工發現廁所內疑似遭人惡作劇，不滿環境被破壞才報案。謝男事後也到加油站道歉，站方也無財物損失，因此決定不提告。

檢方認為，謝男使用廁所後沒有維持乾淨就離開現場，確實行為不當，但查無謝男有何不法意圖，難以構成竊盜要件，最後處分不起訴。