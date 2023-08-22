聯合國駐阿富汗代表團指出，儘管自2021年年中，塔利班接管阿富汗以來，曾宣布「大赦」舊敵人，但仍有200多名阿富汗前軍事、執法和政府成員被殺害。

據《路透》報導，塔利班的高級領導人曾說，根據最高領袖的命令，前政府官員和軍事人員享有特赦。不過，聯合國代表團在一份報告中，記錄了共計800起與塔利班有關的侵犯前政府員工和軍人人權的事件，包括任意拘押、失蹤和虐待。

該報告指出，自塔利班2021年掌權至2022年6月，已記錄至少218起與塔利班有關的法外處決事件。代表團解釋說，「在大多數情況下，這些人先由安全部隊短暫拘留，然後被殺害。」代表團還說，「阿富汗當局繼續侵犯前政府官員和原阿富汗國家安全部隊成員的人權卻顯然不受懲罰，這是一個嚴重的問題。」

塔利班領導的外交部否認了法外處決的說法，並回應稱他們沒有收到任何未遵守特赦令的報告，若發生這種情況將會被調查。該外交部說，「前政權的僱員如果加入塔利班的反對派組織，或者進行破壞體制的軍事活動，都已被逮捕並移交給司法當局。」