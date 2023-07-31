台南是美食聖地，新冠肺炎疫情趨緩後，各商圈景點人潮回流，台南市政府經發局今年爭取經濟部補助1194萬元，強化商圈特色；此外，因應明年「台南400」和「台灣燈會在台南」的大活動，辦理伴手禮徵選，8月還將帶領商圈店家，前進百貨公司或大型車站展售，拓展商機。

市府經發局31日公布今年第二季業務推動成果和第三季推動方向，經發局長林榮川帶領各科主管分享，包含廠區開發、招商引資、新創產業孵化，再到與庶民日常生活攸關的商圈、市集，以及節能抗旱等政策議題。

其中，在活絡商圈方面，經發局今年透過爭取經濟部計畫，補助26個商圈，計1194萬元，打造商圈特色，同時配合永續發展的低碳和智慧化潮流，透過頒贈認證標章的方式，協助街區店家升級轉型，提升競爭力。

經發局商業科表示，展望第三季，將辦理商圈評鑑考核及商圈行銷活動，並因應明年「台南400」及「台灣燈會在台南」等盛典，將辦燈會伴手禮徵選，第一階段獲選的100個特色商品，可以獲得使用「台南四百」logo授權，第二階段將再遴選其中的30家，至各單位活動做展售。