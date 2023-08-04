防疫人員於閒置大樓會勘，了解有無孳生源。（台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真）

台南登革熱確診病例累計至今天818例，隨著疫情進入第8周，仍不時有民眾反映拒絕配合化學防治，登革熱防治中心指出，民眾不願噴藥理由多與擔心藥物影響人體、居家環境，甚至有人以宗教為由，認不該殺生。登防中心重申如拒絕、規避或妨礙噴藥，將依《傳染病防治法》逕行舉發，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，昨天即開出今年首張6萬元罰單。

台南今天新增34例，分別為永康區17例、東區7例、安南區及仁德區各3例、北區2例、歸仁區及七股區各1例，其中七股區為首次出現確診病例，截至目前，全市已有17區出現登革熱確診個案。

市長黃偉哲昨日於一級流行疫情指揮中心會議中亦指示，經疫情調查發現有部分確診者為安養機構或長照機構住民，這些住民可能為年長者或本身有慢性病史者，都是登革熱重症的高風險族群，一定要特別注意照護。

依據登革熱防治中心統計，7月1至31日共調查26947戶、其中陽性戶229戶，查到積水容器9586個、陽性容器271個，顯現社區仍存在非常多的積水容器，呼籲民眾務必檢查家戶內外積水容器，落實巡倒清刷，杜絕病媒蚊孳生。