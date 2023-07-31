民進黨總統候選人暨副總統賴清德日前釋出與愛犬Luke的系列動畫「賴桑與我」，今日再推第二集《地震那一夜》，邀請療癒系網路畫家「YUANCHi 元綺」創作，此次以2016年台南大地震為主題，分享賴清德出門賑災時，Luke一直在門口守候等待主人回家，刻畫賴與毛小孩間的深厚情感。

台灣地震頻繁，賴清德回憶，Luke對地震相當敏感、容易不安，所以每次發生地震，他都會趕緊摸頭安撫Luke，舒緩他的焦慮與恐懼，並跟他說「我在這，不用怕」。然而2016年初台南大地震，災情慘重震撼全台，賴清德時任台南市長，必須趕往第一線指揮救災，不眠不休、多日未歸，他也因此無法好好陪伴Luke。

賴清德說，後來才從家人口中得知，他不在家的那些日子，Luke一直在門口守候，甚至出現許多反常行動，表現相當不安。好不容易賑災工作告一段落，賴清德急忙趕回家，沒想到Luke就坐在門口，開心迎接他回家，讓賴清德感覺累積數日的身心疲憊瞬間全消，他也真情流露地告白「Luke，有你真好」。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧提到，蔡英文總統2021年收養的退役搜救犬「樂樂」，也在台南大地震當年協助搜救工作，因此團隊的同仁們也認為這是個很特別的緣分，也讓這集的故事格外令人感動。

郭雅慧說明，負責本集創作的「YUANCHi 元綺」是人氣網路插畫家，元綺擁有細膩的筆觸，與柔軟親和的繪畫風格，能從她勾勒出的每一筆，感受到故事的感動。她說，「賴桑與我」系列動畫未來將持續邀請多位知名插畫家，接力完成賴清德與愛犬Luke的故事，以溫暖動畫搭配賴清德的嗓音，於賴清德官方YouTube頻道上架。