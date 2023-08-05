民進黨總統參選人、副總統賴清德今早前往新北市三重區的義天宮參拜，立法委員參選人李坤城、立法委員余天以及在地議員、里長皆出席，其中余天致詞時，也特別當面向賴清德再次提及「想當不分區」的心聲，不過賴清德沒有明確回應，僅在致詞中提到余天在民進黨最艱辛時守住立委，如今功成身退要以掌聲感謝他的貢獻。

賴清德今早約10時抵達三重義天宮，除了李坤城、余天之外，新北市議員彭佳芸、陳啟能、顏蔚慈以及邱婷蔚皆有到場，不過蘇系議員中僅有邱婷蔚現身，李余典與李倩萍雙雙缺席也引人聯想；賴清德進入廟內參香完成後，隨即在廟門口發表致詞演講。

余天致詞時表示，自己年紀大了所以放棄參選，但想改當不分區，已有向賴清德報告過，所以把選區讓給年輕人李坤城，希望三重繼續讓李坤城當選立委，盼鄉親繼續支持。

賴清德表示，過去很多中南部的鄉親北上來到新北的三重、新莊打拚討生活，而三重義天宮便是當時來北部打拚的嘉義人所建立的大廟，如今自己來到義天宮參拜、表達敬意，同時由於南投仁愛鄉因為大雨成災，中央地方攜手救災，並協助災民度過難關外，也希望媽祖能顯保佑，將災害降到最低。

他說，2008年總統、立法委員大選是民進黨最艱困的一年，當時民進黨立委選後僅剩27位，尤其濁水溪以北只有余天、林淑芬2位立委，當時余天拚命守下的一席如今功成身退，即將交由李坤城接棒，拜託大家幫李坤城接棒，讓他前進立法院協助推動國家希望政策。

此外，賴清德也再次重申自己的社會住宅政策「居住三對策」，分別為「一、透過全國總歸戶以及房屋稅等不同稅率，建立屯房稅與空汙稅，藉此遏止惡意炒房，使房價恢復正常」、「二、增加低利貸款額度，從800萬元增加至1000萬元，另外政府補貼的利息也會提升」、「三、增設社會住宅以及包租代管，8年興建13萬戶社會住宅、新增包租代管17萬戶，另外再加強廣推租金補貼」。