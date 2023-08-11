昨午後強烈熱對流為大台北地區帶來豪大雨，新北市府今表示，新北市長侯友宜全程緊盯天氣變化對新北市帶來的影響，並立即指示災防辦開設新北市災害應變中心強化三級，全盤掌握最新處置作為，全體人員努力防災，卻遭有心人士惡意誣指市政荒廢，譴責有心人士為謀政治利益或聲量，不擇手段打擊公務團隊。

而因應今午後強降雨，新北市災害應變中心13時30分提早開設強化三級應變，即時掌握各區災情狀況及應變處置。提醒民眾注意瞬間大雨發生及自身安全

市府強調，市府相關單位全力動員應變，毫無懈怠，不料卻被有心人士惡意製作梗圖散播謠言，對此新北市政府表達譴責，呼籲有心人士不要為了獲取政治利益「製圖編故事」，任意亂帶風向，抹煞新北市政府的努力。

新北市政府表示，昨下午市區3小時累積最大雨量鶯歌區達124mm、三峽區97mm、三重區93mm。侯友宜市長緊盯掌握狀況並責成要求EOC確實掌控風雨情資並做好應變處置。新北市災害應變中心立即強化三級開設，並通知水利局、消防局、警察局、工務局、交通局、捷運工程局等單位進駐，同時聽取天氣風險公司說明短延時強降雨發展趨勢。

另通知三峽、鶯歌、樹林、永和、三重、新莊區等公所同步開設災害應變中心，其他單位亦利用EMIS系統監控災情，新北市府團隊全力動員應變，以保障民眾安全，絲毫沒有懈怠，防救災攸關民眾安全，不該淪為政治操弄語言與工具，請有心人士適可而止。

由於氣象團隊預估本周仍有午後大雨發生機會，侯友宜提醒低窪地區民眾應慎防積淹水，隨時注意自身安全。