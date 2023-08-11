為感恩消防人員，秉持「取之於公眾，用之於公眾」信念，位在新莊、三重等3間公司高層決議共同捐贈災情勘查車1輛，予新北市政府消防局第三救災救護大隊三重分隊，由消防局專門委員陳勝照代表受贈，藉此表達回饋鄉里、感謝消防同仁服務鄉梓。

3間公司其中之一的會計師事務所創立於1964年，基於飲水思源，取之於三重，自當回饋於三重，且近年新冠疫情嚴重，該事務所總經理感念本局消防人員辛勞，2022年曾捐贈救護車予三重分隊，今年再聯合令兩家公司共同捐贈災情勘查車，義舉善行不落人後。

新北市消防局第三消防大隊表示，第三大隊佔地幅員遼闊，橫跨三重、蘆洲、淡水、八里、三芝等地，轄內除時常有重大火警案件發生外，山難及水域事故案件也時有所聞，且三重區，三重區狹小巷弄眾多，許多地方大型消防車難以接近，為使分隊互相支援任務能更有效率，提高災害發生時的機動性，仍需有性能良好的車輛來輔助。

新北市消防局長李清安表示，衷心感謝捐贈者，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹新北市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城。