淡水有名遊手好閒的無賴20歲黃姓男子，本月10日才因在加油站無端痛毆加油站員工遭淡水警方逮捕，豈料16日早上10時又下手偷竊一輛BMW轎車，淡水警方獲報後立刻出動圍捕，結果黃男發現遭警方追捕後竟加速逃逸，沿途衝撞一輛轎車後，最終才在中山路派出所前遭壓制逮捕，訊後除被依竊盜罪嫌移法辦外，也將開出近6萬元的罰單。

據了解，黃男目前無業，有毒品與詐欺，不僅是轄區毒品人口，過去還曾因擔任詐團車手而遭逮捕，平時遊手好閒惹事生非，日前開車前往加油站加油時，僅因加油站員工提醒加油須熄火竟惱羞成怒，與同夥下車痛毆該名員工，加完油便揚長而去，淡水警方獲報後隨即將他逮捕調查。

沒想到16日黃男又對一輛BMW轎車起了歹念，當天早上10時許，黃男潛入淡水區新春街某社區地下室停車場將其竊走後逃逸，淡水警方獲報後展開調查，在淡水捷運站前發現蹤跡後展開圍捕，黃男見狀立即加速逃逸，沿中正東路狂飆。

黃男不顧他人安危，一路闖紅燈、逆向、蛇行，途中還衝撞一輛轎車試圖突圍，最終在中山路派出所遭荷槍實彈的員警攔截，才被警方拖出駕駛座壓制逮捕。

訊後黃男被警方依竊盜罪嫌移送法辦，另外也因多項違規遭警方開出近6萬元的罰單。

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